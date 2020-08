Fietsendief aangehouden na melding gedupeerde eigenaar

De politie kreeg rond 20.10 uur een melding dat er net een fiets gestolen was aan het Kloosterplein. De verdachte fietste daarmee in de richting van de wijk Zandberg. Het zou gaan om een man met een petje op gekleed in een zwart trainingspak met witte strepen en een opdruk aan de achterzijde. Agenten hebben vervolgens op de Ginnekenweg een man staande gehouden die exact aan het signalement voldeed. Hij had alleen geen fiets bij zich. Wel had hij een bos sleutels in zijn zak. Deze bos met daaraan ook een fietssleutel werd door de eigenaar van de fiets herkend. Hierop gaf de verdachte toe dat hij de fiets had gestolen en had weggezet bij Popcentrum de Mezz aan de Keizerstraat. Daar werd de fiets van de aangever op slot aangetroffen.