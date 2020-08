Aanhouding na dodelijke steekpartij

Het onderzoek is nog in volle gang. Er is nog veel onduidelijk over de exacte aanleiding van het incident. We zijn daarom ook nog op zoek naar mensen die ons kunnen helpen. Ten tijde van het incident waren er veel mensen op straat en het terras van de horecagelegenheid aanwezig. We spreken graag met mensen die iets kunnen vertellen over de aanleiding van het incident en de steekpartij zelf. Ook mensen die de verdachte even later hebben zien vluchten kunnen zich melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl).