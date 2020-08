Getuigen gezocht van ongeval met twee fietsers

Een omstander heeft 1-1-2 gebeld. Daarna is de traumahelikopter geland om medische hulpverlening te bieden. Het slachtoffer is door de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser was ook gevallen, maar had geen medische hulpverlening nodig.

Om de aanleiding van deze aanrijding te achterhalen, is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Dan komen we graag met u in contact via 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.