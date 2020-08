Drugslab aangetroffen

Het drugslab kwam in beeld na een melding over een gestolen auto. Toen agenten ter plaatse gingen kregen zij het vermoeden dat er een lab in het pand zat. Bij het binnentreden van een (vermoedelijk) drugslab wordt altijd een arrestatieteam ingezet. Nadat het arrestatieteam het pand was binnengetreden troffen zij de (nog) onbekende man aan. Hij is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een 45- jarige man uit Sint Hubert was ook in het pand aanwezig. Hij is meteen aangehouden.