Beroving na afspraak via Marktplaats; politie zoekt getuigen

Signalement

Verdachte 1

- Ongeveer 1.85 meter lang

- Groot en gespierd

- Vermoedelijk ouder dan 20 jaar

- Volledig in het zwart gekleed, inclusief zwarte bivakmuts

- Sprak straattaal met een buitenlands accent

Verdachte 2

- Ongeveer 1.75 meter lang

- Breed postuur

- Tussen de 20 en 25 jaar oud

- Volledig in het zwart gekleed

- Sprak met een buitenlands accent

De verdachten zijn op de bromfiets weggereden in de richting van het Muzepark. Daar sloegen ze rechtsaf.

Informatie en tips

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving en wil graag in contact komen met getuigen die iets gezien hebben. Wellicht heeft u zondag de twee mannen eerder op de avond gezien in de buurt van de Mandolinestraat? Of misschien beschikt u over camerabeelden waar de twee op te zien zijn. Neem in dat geval contact met ons op. Dat kan via het nummer 0900-8844. Wilt u uw informatie liever anoniem melden? Dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.