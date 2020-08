Politie zoekt getuigen na inbraak woning

Omstreeks 5.00 uur kreeg de politie meldingen van een hoop kabaal rond een woning aan de Bernard Loderstraat. Vervolgens zouden vier of vijf in het donker geklede mannen zijn weggerend. Meerdere agenten gingen direct ter plaatse. Onderzoek in de buurt leidde er niet meer toe dat deze verdachten werden gevonden. In de woning bleek te zijn ingebroken, er was niemand aanwezig. De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk sprake was van een ripdeal.