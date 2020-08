Drugspand ontdekt, man aangehouden

Donderdag 20 augustus kreeg de politie een melding van gemeentemedewerkers die rond 11.00 uur voor een bestuurlijke controle het pand binnen gingen. Op het moment dat ze het pand controleerden, roken zij een sterke ammoniaklucht en troffen zij meerdere tonnen aan met witte vloeistof, vaten met aceton, een gasbrander en andere drugs gerelateerde goederen. In de woning werd een 33-jarige man aangetroffen. De gemeentemedewerkers zijn bij de man blijven wachten tot de politie aan kwam, zodat de man kon worden aangehouden. Het pand is op last van de burgemeester direct gesloten. De recherche is een onderzoek gestart.



Vermoeden drugslab

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Op politie.nl vindt u meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab.