Jongen (17) aangehouden na bedreiging met mes

Ze vroegen de jongeman, afkomstig uit Roosendaal, die bij het bestuurdersportier stond naar zijn rijbewijs. Hij overhandigde dit. Uit onderzoek bleek dat de jongeman pas 17 jaar was en niet in een auto mocht rijden zonder (vaste) begeleiding. Ook bleek dat de jongen eerder was bekeurd omdat hij zich niet aan dit voorschrift hield. Opeens rende de jongen er vandoor, op de voet gevolgd door de agenten.

Een getuige wees de agenten op de jongen die zich verstopt had. De jongen kwam tevoorschijn en bedreigde de getuige met een mes. Daarna ging hij er wederom vandoor. In de Kalsdonksestraat kon hij worden aangehouden. Het mes is teruggevonden op de plek waar hij even tevoren zijn bedreiging had geuit. Het wapen is door de politie in beslag genomen. De jongen zelf is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Hij heeft een verklaring afgelegd en is daarna op last van de Officier van Justitie in vrijheid gesteld.