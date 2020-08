Mishandelingen om drugs

Op donderdag 20 augustus 2020 om 22.35 uur belde de bewoner van een woning aan het Korvelplein. In zijn woning was ruzie ontstaan met een drugsdealer. Daarbij zou hij gestoken zijn. Politie en ambulance waren snel ter plaatse en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij na behandeling weer weg kon. De agenten startten een onderzoek naar de gevluchte dader. Dat onderzoek was in volle gang toen vrijdagmorgen de man opnieuw belde vanuit zijn woning. Dezelfde dealer was weer bij hem langs geweest en zou hem met een ijzeren staaf hebben mishandeld. Er is weer een aangifte van het slachtoffer opgenomen. De politie is naarstig op zoek naar de verdachte omdat dit geweld moet stoppen.