Politie vindt 500 gram speed in auto met valse kentekenplaten

De agenten zagen een man naar de auto lopen, hij maakte aanstalten om in het voertuig te stappen, maar werd aangesproken door de politiemensen. Omdat de kentekenplaten inderdaad niet op zijn auto thuishoorden is de man aangehouden en meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen over dit feit.

Toen de man werd ingesloten vonden de agenten bij zijn fouillering 6 gripzakjes met speed. Op basis van die bevindingen is vervolgens onderzoek gedaan in de auto.

In de auto werd nog eens 500 gram speed aangetroffen en wat voorwerpen die gebruikt worden om dit spul te gebruiken.

Op last van de Hulpofficier van justitie is de man in een politiecellencomplex in verzekering gesteld, hij zit dus nog vast en wordt over de zaak gehoord. Het onderzoek is dan ook nog niet afgerond. De Officier van Justitie bepaalt later of de auto ter vernietiging mag worden aangeboden. De verdachte is 30 jaar en heeft geen bekende woonplaats in Nederland.