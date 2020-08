Steekincident in winkel

Naast het feit dat de politie nog steeds op zoek is naar de verdachte, zijn we ook op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien dat met dit incident te maken kan hebben? Hebt u op vrijdagochtend gezien dat een persoon met voornoemd signalement zich ophield bij de winkel in de Nieuwe Burg, of aan de achterkant van het pand, op het Walplein? Woont of werkt u in het gebied rondom de plaats delict en hebt u camera’s die mogelijk beelden hebben opgenomen van het gebied rondom de plaats delict, of bent u in het bezit van een ‘Ring bel’ (een deurbel waarmee men op afstand kan zien wie er in de buurt van de voordeur is)? Dan vragen wij u vriendelijk om ons te helpen bij dit onderzoek en uw informatie te delen met ons. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Als u uw gegevens achterlaat bij de politiemensen die u te woord staan, dan wordt u benaderd door een rechercheur die met de zaak bezig is. U kunt ook het tipformulier op deze pagina gebruiken om uw informatie door te geven.