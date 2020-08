Vermoedelijk brandstichting vrachtwagenbrand Doesburg

Doesburg - De politie gaat er vanuit dat de brand in een vrachtwagen aan de Leigraafseweg in Doesburg in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 augustus 2020 is aangestoken. De vrachtwagenchauffeur, die lag te slapen in zijn voertuig, raakte daarbij ernstig gewond. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.