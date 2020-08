Meer aanhoudingen na rellen Utrecht

Tijdens de rellen zijn voornamelijk verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en het niet naleven van het noodbevel, waarbij mensen niet wilden weggaan uit het gebied waarvoor het noodbevel gold. Daders die die met stenen en vuurwerk naar de politie gooiden en vernielingen aanrichtten, ontlopen hun straf echter ook niet.

Alle camerabeelden en (getuigen)verklaringen die de politie al heeft, worden geanalyseerd op herkenbaarheid van de dader en de precieze strafbare handelingen die die persoon pleegde. Ook de strafbare handelingen op social media worden nog geanalyseerd. Inmiddels zijn drie mannen aangehouden die verdacht worden van opruiing via social media (het oproepen om te gaan rellen) en één jongen die stenen en vuurwerk gooide naar de politie en een verkeersbord vernielde.

Onderzoeksteam

Een onderzoeksteam bundelt en analyseert alle beschikbare beelden en verklaringen om meer aanhoudingen te verrichten. Getuigen en mensen die beelden hebben die zij nog niet aan de politie hebben gegeven, worden gevraagd dit alsnog te doen, Ook in de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op 29 augustus wordt de hulp van kijkers gevraagd. Daar worden beelden getoond van relschoppers die nog niet herkend zijn.

Uw informatie

Was u op 14-17 augustus toeschouwer van de rellen? Heeft u informatie of beelden? Geef deze dan door via 0900-8844, uw wijkagent, de balie van een politiebureau, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook beelden uploaden.