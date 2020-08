Acht aanhoudingen bij onaangekondigde demonstratie Plein

Agenten belaagd

Op de Lange Vijverberg was donderdagmiddag een demonstratie aangekondigd tegen de Spoedwet in verband met Covid-19. Hier was echter niemand te bekennen. Wel waren er twee onaangekondigde demonstraties op het Plein en het Buitenhof. De demonstranten verzamelden zich uiteindelijk op het Plein. Daar werden zij agressief richting de politie en gebruikten zij stevig geweld. De politie gaf diverse waarschuwingen die door de demonstranten in de wind werden geslagen. Hierop is de ME ingezet.

Verdachten

Zes van de acht verdachten zijn vandaag getoetst door de rechter-commissaris, die heeft beslist dat de verdachten terecht zijn aangehouden en nog even vast mogen blijven zitten. Het OM beslist later of zij zullen worden voorgeleid. Twee verdachten zijn door het Openbaar Ministerie heengezonden, er wordt nog beslist wat er met hun zaken gebeurt.

Onderzoek

Op sociale media circuleren diverse beelden van agenten en een politievoertuig die door de demonstranten belaagd worden. Er is geen enkel excuus voor geweld tegen de politie. De politie stelt een onderzoek in naar de verdachten die betrokken waren bij deze ongeregeldheden, maar niet konden worden aangehouden. Daarvoor zijn wij op zoek naar foto’s of filmpjes die gemaakt zijn van demonstranten die geweld richting de politie gebruiken.

Geweldsinzet politie

Er leven veel vragen over de inzet van de politie tijdens demonstraties en indien noodzakelijk het gebruik van geweld hierbij. Ook naar aanleiding van de inzet gistermiddag op het Plein worden diverse filmpjes online gedeeld van agenten, de ME of de aanhoudingseenheid (AE) die een wapenstok gebruiken richting demonstranten. Zie voor meer informatie hierover: https://www.politie.nl/themas/demonstraties.html