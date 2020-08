Straatroof Kraanvogelbrug: getuigen en beelden gezocht

Op zondagavond rijden twee fietsers rond 19.50 richting de kraanvogelbrug. Ze rijden een poosje achter drie jonge mannen over de Danslaan. Niet veel later stoppen de mannen en halen de fietsers hen in. Op de Kraanvogelbrug blijkt dat het drietal de fietsers heeft gevolgd, en worden de twee slachtoffers klemgereden.

Daar worden ze door de mannen beroofd van hun tassen, onder bedreiging van een mes. De verdachten gaan er vandoor over het Edgar Degaspad, in de richting van de Juan Grisstraat. De gestolen tassen worden op dinsdag 18 augustus teruggevonden in een steeg achter de Albrecht Durerweg.



De politie is op zoek naar getuigen die rondom de beroving, of in de buurt van waar de tassen zijn gevonden, iets hebben gezien.

Signalement:



Verdachte 1

man

donkere huidskleur

ca. 15 jaar oud

bruine ogen

1.65 - 1.70 meter lang

wijde ogen

windstopper jas met capuchon

zwarte kleding

zwart mondkapje

zwarte mountainbike

Verdachte 2

man

donkere huidskleur;

ca.15 jaar oud

1.65 - 1.70 meter lang

zwarte kleding

neon gele mountainbike

blauw medisch mondkapje

praatte in straattaal

Verdachte 3

man

ca. 15 jaar oud

donker uiterlijk

1.65 - 1.70 meter lang

mountainbike (BMX)

zwarte kleding met capuchon;

blauw mondkapje;

knipmes met groen- geel handvat

Heeft u meer informatie?

Deel dit dan met de politie. Ook als u in de omgeving woont en camera’s aan uw huis heeft, kunt u mogelijk beelden hebben de verdachten. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Doet u de melding liever anoniem? Dat kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.