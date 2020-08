Twee verdachten aangehouden in verband met vecht- en steekpartij aan Kapjeswelle

De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. Beide verdachten zitten nog vast en zullen vandaag gehoord worden. Voor het onderzoek ontvangt de recherche graag filmmateriaal dat gisteravond is gemaakt van de vechtpartij rond 20.30 uur en/of het steekincident rond 21.30 uur. Ook als u geen filmmateriaal heeft, maar wel getuige was en nog niet met de politie heeft gesproken, dan komen we graag met u in contact.

Heeft u informatie of filmmateriaal? Dat kunt u doorgeven of uploaden via onderstaand tipformulier.

2020397427 MB