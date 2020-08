Politiemensen houden bestuurder onder invloed twee keer aan.

Akersloot Velsen - Medewerkers van het team verkeer controleerden vrijdagmiddag een bestuurder van een personenauto op de Geesterweg in Akersloot. De man bleek geen rijbewijs te hebben, deze was bij een eerdere controle ingevorderd en door de rechter was hem de rijbevoegdheid ontzegd. De man bleek ook vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. Na aanhouding is hem een bloedproef afgenomen. Niet alleen de man kon door de beugel, zijn auto had ook drie gladde banden.