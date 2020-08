Kettingrukker op de Ceintuurbaan

Amsterdam - De politie is met een onderzoek bezig naar een kettingrukker en zijn maatje die op donderdagavond 20 augustus 2020 op de Ceintuurbaan toesloegen.Een man wilde iets uit de kofferbak van zijn auto pakken en werd door een man, met een helm op, van achteren benaderd. De man die bij zijn auto bezig was had zichtbaar een paar gouden kettingen om zijn nek. De man met de helm greep de gouden kettingen vast en rukte eraan. De berover vluchtte na zijn daad direct naar een gereedstaande scooter met daarop een bestuurder die ook een helm op had.