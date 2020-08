Getuigen gezocht na overval

De twee overvallers droegen gezichtsbedekking en kwamen aanlopen vanuit de richting van de Peperstraat en liepen rond 17:50 uur de winkel in. Ze bedreigden daarbij twee medewerkers met wapens en maakten geld en goederen buit. Daarna vluchtten de twee, met de buit in hun hand, de winkel uit. Ze renden linksaf de Binnenwatersloot op en stapten daar in een kleine, zwarte Toyota Aygo en reden weg richting de Phoenixstraat.



Agenten zochten in de omgeving naar de twee, maar troffen hen daarbij niet meer aan. Er is aangifte gedaan van de overval en de politie zoekt getuigen.



Iets gezien of gehoord?

Hebt u iets verdachts gezien tussen 17.00 en 18.00 uur in de omgeving van de Binnenwatersloot? Of misschien zag u een paar dagen of weken ervoor al iets verdachts in deze omgeving? Of hebt u camerabeelden waarop de verdachten, mogelijk ook in hun vluchtauto, te zien zijn? Alle informatie, hoe klein dan ook, kan ons helpen bij het vinden van de overvallers! Neem hiervoor contact op met de districtsrecherche Delft via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Camerabeelden kunt u online versturen, klik daarvoor op deze link



Signalementen

Een verdachte was 20 à 25 jaar, 1.75 M. lang met een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, een donkere bodywarmer, een shirt met lange mouwen en een trainingsbroek. Verder droeg hij een baseball petje en een blauw mondkapje. De andere verdachte was licht getint, 1.75 M. lang met een gezet postuur. Hij droeg een lichte broek en blauwe trui of jas met hoody. Ook hij droeg een blauw mondkapje.