Alarmrevolver in beslag genomen

Surveillerende agenten controleerden een man in de Lammensstraat in Vlissingen. Hij zat op een motor. De man bleek geen identiteitsbewijs bij zich te hebben, daarom wilden de agenten de man oppervlakkig aan zijn kleding onderzoeken om te kijken of hij iets bij zich had waaruit bleek wie hij was. De man gaf toen aan dat hij een vuurwapen bij zich had, dat hij geen gekke dingen ging doen en netjes zou meewerken aan de bevelen die de agenten hem gaven.

Het wapen is in beslag genomen en de man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar werd een verklaring van hem opgenomen, daarna is de verdachte in verzekering gesteld. De man deed afstand van het wapen. Uit onderzoek bleek het te gaan om een alarmrevolver. (Voor afdreiging geschikt en dus verboden in Nederland) Tegen de avond mocht de aangehouden verdachte het cellencomplex weer verlaten. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.