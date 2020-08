Fietser overleden na ongeval ‘s-Heerenhoek

De 72-jarige man uit ’s-Heerenhoek reed op zijn elektrische fiets over de Julianaweg in de richting van ’s-Heerenhoek. Een groep wielrenners reed over hetzelfde fietspad in tegenovergestelde richting. Toen hij de groep bijna voorbij was kwam hij vermoedelijk in botsing met één van de laatste wielrenners in de groep, een 62-jarige man uit Kapelle. Door de botsing kwamen beide mannen hard ten val.

Een traumahelikopter werd opgeroepen en ook kwamen er ambulances om de twee mannen naar het ziekenhuis in Goes over te brengen. Beide fietsers waren in eerste instantie niet bij kennis. De 72-jarige man is, vanwege de ernst van zijn toestand, later naar een ziekenhuis buiten de regio overgebracht. Daar is de man ook overleden. De 62-jarige Kapellenaar kan thuis herstellen van zijn verwondingen. Verkeersanalisten van de politie zijn ter plaatse gekomen om verder onderzoek te doen.