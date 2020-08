Man raakt niet gewond bij eenzijdig ongeval

Terwijl de man, een 43-jarige inwoner van de gemeente Hulst, zijn verhaal deed aan de agenten, roken zij een alcoholwalm. Ook werd door de agenten een henneplucht waargenomen, dus vroegen zij de man een blaastest en een speekseltest te doen. De bestuurder blies een ‘F’ (Fail) op de alcoholtester en de speekseltest gaf aan dat hij onder invloed was van THC.

De man is meegenomen naar het bureau en moest daar een bloedmonster laten afnemen door een GGD-arts. Dat wordt opgestuurd naar het NFI zodat onderzocht kan worden in hoeverre de man uit Hulst onder invloed van drugs was. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en ook kreeg hij een rijverbod van 24 uur. Zijn auto is uit de sloot gesleept door een takelbedrijf.