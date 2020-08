Rijbewijs ingevorderd na overtredingen

Agenten zagen dat de man verschillende keren inhaalde terwijl een dubbele doorgetrokken streep op de weg duidelijk aangeeft dat dit niet mag. Ook reed hij met een snelheid van rond de 190 kilometer per uur over de weg en was hij aan het bumperkleven.

Niet alleen vorderden de agenten het rijbewijs van de man is, ook is aan het CBR gevraagd om onderzoek te doen of de man nog wel geschikt is om een rijbewijs te hebben.