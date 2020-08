Update onderzoek steekincident Middelburg

Middelburg - Vrijdagochtend vond een steekincident plaats in een winkel aan de Nieuwe Burg in Middelburg. Hierbij raakten twee mannen gewond. Het gaat om een 63-jarige man uit Middelburg en een 37-jarige man uit diezelfde plaats. Zij waren ten tijde van het incident, rond 10.00 uur ’s ochtends, in de winkel aanwezig. Het onderzoek dat na het incident is gestart is nog altijd in volle gang.