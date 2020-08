Zes zakken hennep gevonden na achtervolging

Een korte achtervolging volgde. In de Zwaanhoefstraat raakte de bestuurder namelijk de macht over het stuur kwijt en crashte hij tegen een geparkeerde auto. De chauffeur rende vervolgens weg van zijn auto en poogde weg te komen van de politie. Dat lukte niet.

Even verderop werd de 20-jarige man uit het Belgische Tongrinne aangehouden. Uit onderzoek bleek dat er in zijn auto zes grote zakken met ongeveer zes kilo gedroogde henneptoppen lagen. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex en zit daar nog vast. De man wordt vandaag gehoord over het incident.

De eigenaar van de beschadigde geparkeerde auto, een mevrouw uit Hoeven, heeft aangifte gedaan tegen de Belg.