Aanhouding voor opruiing via Social Media in Helmond

Het mag duidelijk zijn dat dit soort gedrag in de Helmondse binnenstad niet wordt getolereerd. We doen een oproep aan iedereen om zijn of haar gezond verstand te gebruiken en geen ongeregeldheden te veroorzaken. Samen met onze partners als gemeente en Openbaar Ministerie staan we voor een veilige binnenstad. We zullen optreden als dat nodig is.