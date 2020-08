Politie onderzoekt ernstige aanrijding Oldenzaalsestraat Enschede

Het gaat om een aanrijding tussen twee personenauto’s. Rond 01.40 uur zijn deze twee voertuigen met elkaar in aanraking gekomen op de Oldenzaalstestraat. Het is nog onduidelijk hoe dit precies is gebeurd, dat wordt onderzocht. In één voertuig zaten drie inzittenden. Daarvan zijn de bestuurder en een inzittende, een 29-jarige man uit Hengelo en een 28-jarige man uit Hengelo, overleden. De derde inzittende, een 24-jarige man uit Enschede, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het andere voertuig zat één inzittende, een 21-jarige vrouw uit Enschede. Zij is ook met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

20203999528 (AC)