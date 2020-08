Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in centrum Enschede

Was u gisteren rond 01.45 uur op de Haverstraatpassage t.h.v. de ijssalon of in de omgeving en heeft u het incident gezien? Of heeft u meer informatie over de verdachten? Misschien heeft u wel camerabeelden. Dan horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0800-6070. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .

2020399536 AC