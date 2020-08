Getuigen gezocht van straatroof Winterspelenplein

Tussen 15.00 en 15.40 uur werden er meerdere meldingen gedaan van een ruzie in Almere Poort. Later bleek het te gaan om een straatroof, waarbij het slachtoffer bedreigd is met een mes. Daarna is het slachtoffer achter de daders aangegaan en ontstond er een achtervolging te voet. De mannen zijn daarbij in de buurt van station Almere Poort, de Winterspelenlplein, het Bronzen Medaillepad, de Olympialaan en de Poortdreef ter hoogte van het Olympiakwartier geweest.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen die in de middag van 21 augustus tussen 15.00 en 15.40 uur iets opvallends hebben gezien in het Olympiakwartier oost. Ook mensen die in deze omgeving wonen of werken en over beveiligingsbeelden beschikken, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie. Net als mensen die de achtervolging gefilmd hebben. De verdachten zijn twee jonge mannen met een donkere huidskleur.

Verdachte 1:

Donker gekleurd van huidskleur

Erg lang van lengte

Kort haar

Zwart t shirt

Zwarte korte broek

Verdachte 2:

Donker gekleurd van huidskleur

Volledig blauw trainingspak

Heeft u meer informatie en nog niet met de politie gesproken?

Of heeft u beelden waar de verdachten op te zien zijn? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. U kunt ook beelden uploaden via onze website. Wilt u liever anoniem blijven? Geef uw informatie dan door via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl