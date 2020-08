Woningoverval Laren

De overvallers hadden donkere kleding aan en hun gezichten waren deels afgedekt. Er wordt onderzocht of er mogelijk meer mensen betrokken zijn geweest bij de overval. De daders zijn ongeveer een uur in de woning geweest. Er is op dit moment nog niemand aangehouden en de politie doet onderzoek.



Er wordt onder andere wordt bekeken of er bruikbare camerabeelden zijn. Buurtbewoners die iets hebben gezien of gehoord die nacht, mensen die mogelijk camerabeelden hebben of mensen die meer weten over deze overval worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

Heeft u meer informatie?

Of woont u in de buurt van de Naarderstraat en heeft u beveiligingscamera's aan uw woning? Bel dan 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Bij dit formulier kunt u eventueel ook beelden toevoegen. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u de informatie delen via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl