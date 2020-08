Inbrekers aangehouden

Een bewoner hoorde gebonk en getik uit de achtertuin en keek uit het raam. Op dat moment zag ze twee personen een deur, die toegang gaf tot de woning, forceren. Direct belde ze de politie en volgde het advies op om zich op te sluiten in een kamer in de woning. Op dat moment hoorde ze ook voetstappen in huis. Toegesnelde agenten hielden de twee verdachten aan vlakbij de woning. De goederen die de twee bij zich hadden zijn voor onderzoek in beslag genomen De verdachten zitten vast en worden gehoord.



Verdacht gedrag? Bel 1-1-2

Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 112 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Dan telt elke seconde.