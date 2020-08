Automobilist wijkt uit voor haas en raakt rijbewijs kwijt

Hij vertelde dat zijn auto total loss was, omdat hij moest uitwijken voor een overstekende haas. Er was gelukkig niemand gewond geraakt bij het ongeval. Surveillerende agenten waren snel ter plaatse.

De bestuurder, een 20-jarige Duitser uit Pulheim, moest een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij alcohol had gedronken. De man is meegenomen naar het bureau om een ademanalyse te doen. Hij blies 425 ug/l. Dat houdt in dat hij bijna vijf keer teveel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd door de politie.