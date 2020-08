Dronken Belg rijdt tegen verkeerslichten aan

De bestuurder, een 39-jarige man uit Froidchapelle, moest een blaastest doen op straat. Hieruit bleek al dat hij teveel had gedronken. Om exact te kunnen achterhalen hoeveel de man gedronken had werd hij op het politiebureau onderworpen aan een ademanalyse. Dit apparaat meet de hoeveelheid alcohol (microgram) per liter uitgeademde lucht. De man blies 1065 ug/l. Dat is ongeveer vijf keer zoveel dan is toegestaan.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Een Officier van Justitie bepaalt of de man het document nog terug krijgt. De auto van de man was zwaar beschadigd en is weggesleept.