Politie onderzoekt mogelijk witwassen

Surveillerende agenten wilden de auto controleren waarin de twee mannen uit Kortrijk reden. Toen de twee inzittenden op het Jordaensplein reden en de politieauto zagen naderen sprong de bijrijder uit de auto en ging hij er vandoor. Dat zag er natuurlijk verdacht uit en een politieman zette meteen de achtervolging te voet in. Hij zag dat de man uit Kortrijk een stapel eurobiljetten weggooide.

Het geld is in beslag genomen en de twee mannen zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het geld. In totaal ging het om 5000 euro. De twee aangehouden verdachten (beide 21 jaar oud) zijn in verzekering gesteld en zitten nog vast. Ze worden vandaag verder gehoord.