Tankstation overvallen

Vlak na de overval kwam er een klant de winkel binnen. De politie wil graag in contact komen met deze klant, mogelijk heeft hij informatie die ons verder kan helpen bij het onderzoek. Ook zoeken we getuigen die mogelijk iets hebben gezien, of meer informatie hebben over de overval. Zij kunnen zich melden bij de politie via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Wanneer u informatie hebt over de overval, maar u wilt niet met de politie praten, dan kunt u uw bevindingen delen via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000).