Verdachte aangehouden voor misdrijf in Sint-Michielsgestel

Al snel na de vondst van het lichaam kon een verdachte aangehouden worden. Deze is meegenomen naar het bureau en voor verder onderzoek in verzekering gesteld. Omdat de verdachte in beperkingen zit zijn wij vooralsnog zeer terughoudend met het geven van verdere details over zijn identiteit en mogelijke rol. Hij wordt vandaag verhoord.

Hoewel we er vanuit gaan dat het om de bewoner van het huis gaat, is ook de identiteit van het slachtoffer nog niet officieel vastgesteld. Daarvoor wordt vandaag verder onderzoek gedaan aan het lichaam dat inmiddels wel uit het huis is gehaald.