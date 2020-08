Twee aanhoudingen voor steekpartij Grote Visserijstraat

Wat de aanleiding voor de ruzie was is nog niet duidelijk, maar ter hoogte van de Rosener Manzstraat onstond even na achten een vechtpartij tussen een automobilist en een scooterrijder. De laatste werd in het gevecht door de automobilist gestoken in zijn zij. Hierna ging de automobilist er, samen met zijn bijrijder, vandoor.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met twee steekwonden in zijn zij naar het ziekenhuis vervoerd. De auto van de verdachte werd later op de avond teruggevonden bij de Bazuin in Capelle aan den IJssel. Hij kon, evenals zijn bijrijder, in een nabijgelegen woning worden aangehouden. Het betreft een 47-jarige man uit Rotterdam en een 54-jarige vrouw uit Amstelveen.