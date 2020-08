Slachtoffer van mishandeling overleden.

Gisteren, zondag 23 augustus hebben zich een aantal mannen gemeld aan het politiebureau in Enschede. Zij gaven aan betrokken te zijn geweest bij de mishandeling van de 26-jarige Enschedeer. Deze mannen zijn buiten heterdaad, na toestemming van de officier van justitie, aangehouden voor poging doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

Een rechercheteam onderzoekt de aanleiding en de toedracht van het conflict. Het team is op zoek naar getuigen die mogelijk eerder op de avond een conflict of conflicten heeft gezien waarbij het slachtoffer aanwezig was. Tips kunnen doorgegeven worden via 0900 8844, anoniem door 0800 7000 te bellen. Ook kan getipt worden door middel van het meldformulier of via de chatfunctie op de Facebooksite van politie Enschede.

2020399536