Getuigen gezocht beroving

Later die nacht – in de nacht van zaterdag op zondag - fietst rond 00.30 uur een jongen samen met een vriendin over het fietspad vlakbij de Burgemeester Waverijnweg. Ter hoogte van het tunneltje onder de Burgemeester Waverijnweg komt er weer een scooter aanrijden met daarop twee jongens. Deze scooter blijft naast de jongen en het meisje rijden en snijdt ze af zodat ze moeten stoppen. Er volgt een kort gesprek en de jongen op de fiets wordt uit het niets geslagen en geschopt. Ook beroven de jongens het slachtoffer van zijn spullen. Hierna rijden de twee weg in de richting van de voetbalvereniging.