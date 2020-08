Aanhouding na steekincident

Zondagavond was het slachtoffer met een vriend bij het station om een ruzie uit te spreken met drie andere jongens. Tijdens het gesprek ontstond opnieuw ruzie. Eén van de verdachten trok daarbij een mes en verwondde hiermee het slachtoffer. Daarna gingen de drie verdachten ervandoor. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij behandeld is aan zijn verwondingen. Zijn toestand is stabiel.



Direct na het incident is de politie een onderzoek gestart en heeft gezocht naar de mogelijke daders. Net na middernacht werd één van de verdachten aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit nog vast. Zijn betrokkenheid bij het steekincident wordt verder onderzocht.



De recherche zet het onderzoek voort en is op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u iets gezien of weet u meer over dit steekincident en heeft u zich nog niet gemeld bij de politie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844. Het kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.



2020180786