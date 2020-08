Twee verdachten aangehouden na overval

Zondagmiddag rond 17.00 uur werd bij de meldkamer van politie gemeld dat een gewapende overval had plaatsgevonden op het Kruitvat in Zwanenburg.

De overvaller bedreigde het aanwezige personeel met een steekwapen en ging er met een geldbedrag vandoor. Hij bleek weggereden te zijn op een zwarte scooter. Niemand raakte bij de overval (lichamelijk) gewond. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld en dankzij bruikbare informatie van getuigen kwamen zij een verdachte op het spoor. Deze verdachte, een 15-jarige inwoner van de Haarlemmermeer, is zondag aangehouden. De politie heeft een scooter en overige spullen in beslag genomen.

Vandaag (maandag) werd in dit onderzoek een 2e verdachte aangehouden. Deze verdachte, een 22-jarige inwoner uit de Haarlemmermeer, is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. De recherche zet het onderzoek voort.

Getuigenoproep

Na de overval werd ook buurtonderzoek gehouden en is met een politiehond gezocht naar sporen. De recherche is nog op zoek naar getuigen die informatie hebben over de zwarte scooter. Na de overval reed de scooter over de Polanenstraat in Halfweg en ontstond er bijna een aanrijding met een kind. De recherche is nog op zoek naar getuigen van deze bijna-aanrijding.

Mensen die mogelijk iets gezien hebben van deze bijna-aanrijding op de Polanenstraat, worden vriendelijk verzocht zich te melden bij de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Het zaaknummer is 2020180688.