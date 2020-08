Achtervolging en arrestatie na inbraak in bedrijfspand

Terwijl agenten de vluchtroute van de inbrekers met een speurhond afzochten, reed plotseling vanuit een zijpad een auto de weg op. De melder zette direct samen met de politie de achtervolging in. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, dat echter door hem werd genegeerd. Hij reed met hoge snelheid richting Etten-Leur en verloor daardoor in een scherpe bocht de macht over het stuur. Hij crashte op de Hilsebaan tegen een lantaarnpaal. De bestuurder ging er te voet vandoor maar werd door de agenten achterhaald en aangehouden. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Ook is de auto niet verzekerd en is de APK verlopen. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de bedrijfsinbraak.