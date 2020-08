Woningoverval Oude Pekela in Opsporing Verzocht

Om half 12 ’s avonds zit alleen de vrouw nog in de woonkamer als er ineens een glazen schuifpui wordt ingeslagen door een twee mannen met een bivakmuts. Door haar gillen worden haar man en kleindochter gealarmeerd. Terwijl de kleindochter de 112 belt, raakt de man des huizes in gevecht met de overvallers. De daders maken alleen 40 euro en een paar bingokaarten buit, maar de impact voor de familie is een jaar later nog steeds voelbaar.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden, maar iemand moet meer weten over deze overval. In deze uitzending van Opsporing Verzocht doen de slachtoffers hun verhaal, in de hoop dat een getuige of informatie naar voren komt. In de uitzending worden ook meer details over de zaak naar voren gebracht en worden bewakingsbeelden getoond. Het programma is te zien op dinsdagavond 25 augustus op NPO1 om 20:35. De herhaling is woensdag op NPO2 om 14:15.