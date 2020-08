Slachtoffer schietincident overleden: politie op zoek naar verdachte.

Arnhem - De politie is op zoek naar de persoon die verantwoordelijk is voor het schietincident op maandag 24 augustus aan de Floriszstraat in Arnhem. Het slachtoffer, een 35-jarige vrouw uit Arnhem, is in eerste instantie overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar in de loop van de nacht aan haar verwondingen overleden.