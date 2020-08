Scooterbestuurder bedreigd in tunneltje Maarssenbroek

Een 20-jarige man reed op zijn scooter vanuit Zebraspoor in de richting van Zwanenkamp. In een tunneltje stonden er ineens vier volledig in het zwart geklede personen met bivakmutsen.

Steekvoorwerp

De scooterrijder moest afstappen en zijn scooter afgeven, maar dat was hij niet van plan. Toen hij dat kenbaar maakte, werd er met een steekvoorwerp uitgehaald. Het slachtoffer kon op tijd opzij stappen en raakte niet gewond. Hij wist de verdachte met het steekvoorwerp vervolgens hard te raken met zijn vuist, waarop deze achterover viel.

Een andere verdachte ging zijn maat helpen. Het slachtoffer rende toen naar zijn scooter en wist weg te komen. De andere twee verdachten renden de tunnel uit, eentje sloeg linksaf richting Zwanenkamp.

Signalement

Het signalement van de vier verdachten is als volgt:

Verdachte 1, die het woord nam

Lengte 1.85 meter

Slank postuur

Volledig in het zwart gekleed

Sprak Nederlands, maar straattaal

Verdachte 2, die uithaalde met steekvoorwerp

Lengte tussen 1.70 meter en 1.75 meter

Normaal postuur, maar met buikje

Volledig in het zwart gekleed

Steekvoorwerp bij zich

De andere twee jongens hebben een slank postuur en hebben een gemiddelde lengte.



Tips?

De politie is op zoek naar mensen die de donker geklede verdachten hebben zien wegrennen. Eén van de verdachten heeft een klap gekregen tegen zijn jukbeen onder zijn linkeroog. Deze jongen heeft mogelijk zichtbaar letsel en dat moet iemand opvallen. Weet u wie dat is? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Bezorgd?

Wij kunnen ons voorstellen dat mensen zich zorgen maken over de veiligheid in de wijk. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij veiligheid@stichtsevecht.nl