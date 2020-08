Getuigen gezocht van twee diefstallen met geweld

Voor het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen. Heeft u rond 23:30 uur de diefstal of het conflict gezien in de buurt van de Van Dedemstraat? Heeft u de groep rond dat tijdstip in de omgeving zien lopen? Of bent u getuige geweest van de geweldpleging op Emmalaan? Heeft u de groep gezien tijdens het afsteken van vuurwerk in het Julianapark? Heeft u de zwarte fiets of de jongens na 02:00 uur nog in de omgeving gezien? Of heeft u andere informatie over deze incidenten? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



2020180272 / 2020180302