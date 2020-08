Man gevonden onder verdachte omstandigheden

Amsterdam - In de avond van maandag 24 augustus 2020 wordt door een voorbijganger een zwaargewonde man aangetroffen in een groenstrook in Amsterdam Slotervaart. De recherche is een onderzoek gestart. Veel is in deze fase van het onderzoek nog onduidelijk. Het onderzoeksteam komt dan ook graag in contact met mogelijke getuigen of mensen die die dag, van de ochtend tot de late avond, iets opvallends hebben gezien of gehoord.