Politieauto betrokken bij aanrijding in onderzoek naar gewapende overval

Een man met een integraalhelm op kwam net na 17.00 uur de zaak aan ‘Tussen de bruggen’ binnen. Hij bedreigde een medewerker met een vuurwapen en vertrok kort daarna weer. Er raakte niemand gewond. De overvaller was ongeveer 1.72 meter lang, hij droeg een blauw/grijze integraalhelm en een sjaal. Ook had hij een plastic tas bij zich. Onderzoek moet uitwijzen of de overvaller iets heeft buitgemaakt. De man vertrok te voet maar is mogelijk op een scooter weggereden. De politie komt graag in contact met getuigen die de overvaller hebben zien wegvluchten. De politie is bereikbaar via 0900-8844.

De aanrijding waarbij het politievoertuig betrokken was wordt eveneens onderzocht.