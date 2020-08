TBS-er Henk Ernst in Opsporing Verzocht

Nederland - In Opsporing Verzocht vanavond aandacht voor TBS-er Henk Ernst. Hij heeft zich onttrokken aan zijn TBS met verpleging. Op 4 juli is zag hij kans om te ontkomen. Sindsdien is de politie druk bezig de man op te sporen. Vastgesteld is dat hij op maandag 27 juli op de Coolsingel in Rotterdam is geweest. Het is onbekend waar Henk Ernst momenteel verblijft. Ernst is veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten.