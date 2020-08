Schiedammer in huis overvallen

Schiedam - Twee mannen die zich voordeden als politieagenten drongen maandag 24 augustus rond 08.30 uur de woning van een 58-jarige Schiedammer aan de Alberdingk Thijmstraat binnen. Ze bedreigden de man en gingen er met sieraden vandoor. De politie doet onderzoek naar deze overval. Heeft u maandagochtend rond 08.30 uur op of rond de Alberdingk Thijmstraat twee mannen in politiekleding gezien of iets anders wat met deze overval te maken kan hebben? Meld dit dan via het algemene politietelefoonnummer: 0900-8844. Anoniem melden kan ook: Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.